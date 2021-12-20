ФДМУ продав спиртзавод в Луцьку

18:30 31 березень Київ, Україна





Згідно з даними ФДМУ, вчора, 30 березня, відбувся онлайн-аукціон з продажу і цього об'єкта. За право власності на актив на відкритих торгах змагалися п'ять учасників, збільшили ціну в 5,2 раза - зі стартових 20,693 млн грн до 108,48 млн грн. Переможцем визнане ТОВ «АС ІНВЕСТ ГРУП» (м.Львів).



Фонд державного майна продовжує програму онлайн-аукціонів по приватизації державного майна. Ще одним лотом до недавнього часу був об'єкт компанії «Укрспирт» - Луцьке місце здійснення діяльності та зберігання спирту.Згідно з даними ФДМУ, вчора, 30 березня, відбувся онлайн-аукціон з продажу і цього об'єкта. За право власності на актив на відкритих торгах змагалися п'ять учасників, збільшили ціну в 5,2 раза - зі стартових 20,693 млн грн до 108,48 млн грн. Переможцем визнане ТОВ «АС ІНВЕСТ ГРУП» (м.Львів).





Об'єкт розташований в місті Луцьк Волинської області і складається з будівель, споруд та необхідного обладнання для виготовлення спирту.



У приватизаційному відомстві додали, що в 2021 році це вже п'ятий успішний аукціон з приватизації в спиртовій галузі. Демонополізація спиртової галузі в Україні почалася в жовтні 2020 року. На приватизацію держава виставить 41 МЗД, що входять до держпідприємства "Укрспирт", і ще 37 об'єктів, об'єднаних в концерн "Укрспирт".



За результатами 2020-2021 років до державного бюджету мають надійти понад 1 млрд грн від приватизації спиртових активів.