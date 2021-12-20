ФДМУ продав Мишковицький спиртзавод вдруге

Фонд державного майна здійснив ще один продаж підприємства концерну «Укрспирт». Вдруге Мишковицький спиртзавод йде з молотка і цього разу ціна підприємства зросла в 25 разів зі стартової ставки. Спиртзавод придбали Energy Solutions Ukraine.

В ході торгів компанія підняла ціну заводу майже на 100 мільйонів гривень. Так, ціна Мишковицького спиртзаводу стартувала від 7,2 мільйона гривень. Кінцева ціна, яку оголосила Energy Solutions Ukraine, становила 181 мільйон гривень.

Мишковицький завод продають вже вдруге. Перший аукціон відбувся ще 28 грудня 2020 року. Тоді об'єкт придбала компанія Золотники-Агро, яка могла придбати спиртзавод за 12,8 мільйона гривень. Однак представники компанії так і не провели оплату. Тому результати аукціону були анульовані.

На цей момент Мишковицький спиртзавод став найдорожчим об'єктом концерну "Укрспирт". Він побив рекорд Вишняківського спиртзаводу, який придбали за 101 млн гривень. Відзначається, що Energy Solutions Ukraine зареєстрована в Чернігівській області. Бенефіціарним власником компанії є Сургам Геворкян.