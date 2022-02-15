ФДМУ продав Іваньківське МПД за 90 млн гривень

Фонд державного майна України розповів про завершення онлайн-аукціону з продажу об'єкта «Укрспирту». Цього разу продали Іваньківське МПД і зберігання спирту (Черкаська область). Учасників торгів було 6, а стартова ціна починалася з відмітки в 20,4 млн гривень.

За результатами торгів фінальна ціна об'єкта становила 90 млн гривень. Новий власник отримає, зокрема, будівлі дріжджових цехів, варильного відділення і майстерень.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Іваньківського МПД буде вважатися офіційно завершеним.