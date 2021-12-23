ФДМУ планує продати ще 2 спиртзаводи - подробиці

Кабінет Міністрів України продовжує підтримувати приватизацію об'єктів «Укрспирту» в період 2020-2023 року. На продаж державні чини затвердили 41 місце здійснення діяльності та зберігання спирту (МПД) і 37 заводів.

Згідно з наказами ФДМУ, до об'єктів малої приватизації, що знаходяться на території Тернопільської області, було включено низку об'єктів спиртової галузі України, зокрема: окреме майно Марилівського МПД, окреме майно Хоростківського МПД, окреме майно Козловського МПД, окреме майно Кобиловолоцького МПД, окреме майно Мишковицького МПД (база МТП), окреме майно Мишковицького МПД (спиртове виробництво), окреме майно Залозецького МПД.

За результатами проведених аукціонів протягом 2020 року та 1 кварталу 2021 в державний бюджет України від продажу окремого майна вищезазначених МПД надійшло коштів на загальну суму 167 700 000 грн (з ПДВ). Слід зазначити, що за окремими вищезазначеними об'єктами Управлінням забезпечення реалізації повноважень в Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській області проводиться претензійно-позовна робота, а саме: невиконання договірних зобов'язань покупців зі сплати об'єкту приватизації. Причинами несплати є відсутність у покупця оборотних коштів, відсутність дозволу банку на відкриття кредитної лінії та інші.

Найближчим часом планується повторно виставити на аукціони окреме майно Залозецького МПД і окреме майно Кобиловолоцького МПД. Крім цього, Управлінням планується вперше виставити на електронний аукціон окреме майно Борщівського МПД.