ФДМУ планує приватизацію двох портів

Фонд державного майна України планує приватизацію двох українських портів. Підготовка документів, а також зміна керівництва - важливі етапи підготовки. Більше інформації дізнавалися наші журналісти.
Заступник голови ФДМ Тарас Єлейко заявив, що в 2021 році Фонд держмайна планує приватизувати два з трьох портів - Білгород-Дністровський і «Усть-Дунайськ», майно яких вже передано на баланс ФДМ.
Зміна керівництва державного підприємства - це частина підготовки порту до приватизації. У цьому році заплановано провести аукціон і підписати договір. Тому Оксану Киктенко призначено виконавицею обов'язків директора державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Про це повідомив керівник Регіонального відділення Фонду державного майна в Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський. Вперше в історії України морський порт очолила жінка, пише agronews.ua.
Раніше обов'язки директора порту протягом півтора року виконував Ігор Усов, заступницею якого деякий час працювала призначена нині Оксана Киктенко.
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