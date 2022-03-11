ФДМУ планує приватизацію двох портів

Фонд державного майна України планує приватизацію двох українських портів. Підготовка документів, а також зміна керівництва - важливі етапи підготовки. Більше інформації дізнавалися наші журналісти.

Заступник голови ФДМ Тарас Єлейко заявив, що в 2021 році Фонд держмайна планує приватизувати два з трьох портів - Білгород-Дністровський і «Усть-Дунайськ», майно яких вже передано на баланс ФДМ.

Зміна керівництва державного підприємства - це частина підготовки порту до приватизації. У цьому році заплановано провести аукціон і підписати договір. Тому Оксану Киктенко призначено виконавицею обов'язків директора державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Про це повідомив керівник Регіонального відділення Фонду державного майна в Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський. Вперше в історії України морський порт очолила жінка, пише agronews.ua.

Раніше обов'язки директора порту протягом півтора року виконував Ігор Усов, заступницею якого деякий час працювала призначена нині Оксана Киктенко.