ФДМУ оголосив про продаж Бершадського спиртзаводу

Пресслужба Фонду державного майна України заявила про продаж Бершадського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту. Ціна підприємства на аукціоні склала 19,8 млн гривень.

Відзначається, що на торги з продажу заводу зареєструвався лише один учасник, який запропонував за лот 19806175 грн. У ФДМУ уточнили, що приватизація Бершадського МПД буде вважатися офіційно завершеною після підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 Укрспирт спільно з Фондом державного майна почали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Фонд держмайна 15 жовтня продав Немирівський спиртзавод ДП «Укрспирт» за 55 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ «ЛВН Лімітед». Другий об'єкт спиртової галузі - Артемівський спиртзавод - був проданий за 50 млн грн 20 жовтня, третій, Овечацький - за 53 млн грн 22 жовтня, четвертий аукціон відбувся 28 жовтня, на якому було продано Лопатинське МПД за 50,01 млн грн.