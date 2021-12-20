ФДМУ не продав в'язницю в Ірпені

Фонд державного майна не зміг продати «Ірпінський виправний центр», торги по продажу якого повинні були здійснитися в березні. Заявок від покупців не надійшло, тому аукціон перенесуть на квітень.

Як пояснили в Міністерстві юстиції, для потенційних покупців виявилася занадто високою стартова ціна лота. Не було подано жодної заявки. Стартову ціну державної установи планують знизити до майже 110 млн 106 тисяч гривень.

Заявки в онлайн-аукціоні прийматимуть до 16 квітня.

Раніше в Мін'юсті заявили про плани з приватизації 35-и законсервованих в'язниць. На цьому тижні Рада планує розглянути в другому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації (№4543).