ФДМУ не знайшов покупців на «Судмаш»

Фонд державного майна в Херсонській області та Автономній Республіці Крим опублікував інформацію про перебіг аукціону з приватизації підприємства «Судмаш». Згідно з попередньою інформацією, аукціон був призначений на 30 квітня, проте не відбувся.

Причина зірваного аукціону - відсутність заявок на виставлений об'єкт державної власності. Вартість заводу - 67 млн гривень. Станом на зараз прийнято рішення по організації нового аукціону. Умови продажу і вартість об'єкта залишаться тими ж. Термін проведення - орієнтовно через місяць. Цього часу має вистачити, щоб активізувати роботу з пошуку інвестора.

Раніше повідомлялося, що аукціон з продажу цього підприємства призначили на початку квітня поточного року.