ФДМУ хоче повернути «Укртелеком»

Фонд державного майна України останнім часом подає позови про повернення тих чи інших підприємств державі. Серед останніх - вимога повернути «Укртелеком», хоча в попередньому позові суд не знайшов доказів невиконання угоди другою стороною.

Відповідну касаційну скаргу отримав Верховний Суд України. Суди попередніх інстанцій відмовили Фонду держмайна в задоволенні позову. Зокрема, столичний госпсуд в серпні минулого року відмовив в задоволенні позову до ЕСУ про розірвання договору купівлі-продажу понад 92% акцій «Укртелекому» і стягнення пені в розмірі 2 млрд 170 млн. У квітні цього року Фонд програв апеляцію про скасування цього ж рішення в Північному апеляційному суді. Причина відмов - позивач не зміг довести факт невиконання умов угоди покупцем.

Нагадаємо, що Фонд держмайна продав 92,79% акцій «Укртелекому» ще в 2011-му за 10 млрд 600 млн гривень. Верховний Суд України відмовив у розгляді касаційних скарг до Мін'юсту, «Сбербанк», «Укрексімбанк», таким чином були підтримані рішення про опис і арешт 92,79% акцій компанії «Укртелеком».