ФДМУ готується до Великої приватизації

Фонд державного майна України опублікував інформацію, що готує для аукціонів два великих об'єкти. Розблокування Верховною Радою проведення Великої приватизації дало можливість готуватися до літніх аукціонів в 2021 році.

Йдеться про "Харківобленерго" в Харківській області (трохи більше 65% акцій) і державне підприємство завод "Електроважмаш".

"Щодо обленерго, то зараз ми готуємося до відбору інвестиційних радників, які будуть готувати підприємства до приватизації: проводити аудити, збирати інформацію, шукати потенційних інвесторів тощо. В цілому, стандартна процедура підготовки об'єкта Великої приватизації займає 11-12 місяців. Після завершення підготовки радниками всі параметри аукціону - стартова ціна, умови приватизації - повинен затвердити Кабінет Міністрів", - розповіли у Фонді держмайна.

За їхніми даними, найбільш готові до продажу "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик"), а також Президент-Готель.

Велика приватизація почалася в 2018 році. Перелік об'єктів Великої приватизації державної власності затвердили розпорядженням Кабінету Міністрів 16 січня 2019 року. До нього увійшли 23 компанії. 30 березня Верховна Рада розблокувала проведення аукціонів Великої приватизації, які були заборонені з вересня і до кінця карантину.