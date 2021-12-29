ФДМУ готує на продаж об'єкт «Укрспирту»

Ще одне підприємство концерну «Укрспирт» буде продано з аукціону. Фонд державного майна України оголосив про те, що 20 травня буде виставлене на продаж Іванківське місце здійснення діяльності та зберігання спирту.

Активи об'єкта приватизації розташовані в селах Іваньки і Поташ Маньківського району Черкаської області. Загальна площа будівель і споруд становить 10 тис. кв. м, серед яких: головний корпус, дріжджебродильне відділення, майстерні, бардонасосна станція, лабораторія, склади, гаражі, пилорама.

Всього перелік майна, яке виставлять на аукціон, складається з 743 найменувань будівель, обладнання, рухомого і нерухомого майна. Загальна площа земельних ділянок - 37,66 га. Стартова ціна активу становить 20,4 млн грн.

Фонд зазначив, що всього на приватизацію держава виставить 41 спиртзавод, що входить в держпідприємство "Укрспирт" і ще 37 заводів, об'єднаних в концерн "Укрспирт".