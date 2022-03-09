ФДМУ буде співпрацювати з "OLX Україна"

19:30 09 червень Київ, Україна

Пресслужба відомства повідомила, що Фонд державного майна України уклав договір про співпрацю з "OLX Україна" для висвітлення онлайн-аукціонів. Оскільки OLX є одним з найбільших майданчиків онлайн-оголошень, то підписаний меморандум дасть ФДМУ можливість розширити свою базу.

У фонді зазначили, що мета меморандуму - отримання правдивої і повної інформації про ціни на нерухомість, яка допоможе визначити оцінну вартість нерухомого майна Єдиною базою даних звітів про оцінку.
"База онлайн-оголошень про продаж нерухомості на OLX є одним з джерел інформації з відкритим доступом, яку фонд, поряд з іншими джерелами, відповідно до положень ст. 172 Податкового кодексу України використовує для визначення оціночної вартості об'єкта нерухомості", - сказано в повідомленні.

Згідно з меморандумом, OLX щомісяця надаватиме фонду інформацію про нові об'єкти нерухомості, оголошення про продаж яких були опубліковані на сайті в попередньому місяці.

Інформація, яка буде передаватися фонду, не буде містити персональних даних і не буде використана фондом в комерційних цілях.