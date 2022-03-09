ФДМУ буде співпрацювати з "OLX Україна"

Пресслужба відомства повідомила, що Фонд державного майна України уклав договір про співпрацю з "OLX Україна" для висвітлення онлайн-аукціонів. Оскільки OLX є одним з найбільших майданчиків онлайн-оголошень, то підписаний меморандум дасть ФДМУ можливість розширити свою базу.

У фонді зазначили, що мета меморандуму - отримання правдивої і повної інформації про ціни на нерухомість, яка допоможе визначити оцінну вартість нерухомого майна Єдиною базою даних звітів про оцінку.