Фермери просять скасувати ліцензію на паливо

Аграрний сектор просить у держави пом'якшити деякі умови для повноцінності їхньої діяльності. Так, ліцензія на зберігання палива - один з найбільш спірних моментів в діяльності фермерів.

Всеукраїнський Конгрес Фермерів вимагає звільнити сільгоспвиробників від необхідності отримання ліцензії на зберігання палива і замінити її на просте декларування місць і ємностей зберігання. Також - зменшити штраф за зберігання пального без подання такої декларації. Про це заявив голова ВКФ Іван Слободяник у відеозверненні до Верховної Ради і до Податкової служби України. Відповідний офіційний лист до державних органів ВКФ вже переслав, повідомляє пресслужба Всеукраїнського конгресу фермерів.

Повідомляється, що мова йде про наслідки для фермерів ліцензування на зберігання пального. Його ввели, як елемент боротьби з нелегальними АЗС. Для цього в листопаді 2018 Рада прийняла закон, суть якого в тому, що підприємства, які зберігають і закуповують паливо, повинні отримати ліцензії на таке зберігання, інакше штраф - 500 000 гривень.

Під дію закону потрапили і сільгоспвиробники, бо вони зберігають і використовують паливо. Попри те, що аграрна спільнота тоді розкритикувала положення закону, всіх аграріїв зобов'язали з 1 липня 2019 отримати спеціальні ліцензії на зберігання пального.