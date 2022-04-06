Фермери просять скасувати ліцензію на паливо

17:00 12 листопада Київ, Україна

Аграрний сектор просить у держави пом'якшити деякі умови для повноцінності їхньої діяльності. Так, ліцензія на зберігання палива - один з найбільш спірних моментів в діяльності фермерів.

Всеукраїнський Конгрес Фермерів вимагає звільнити сільгоспвиробників від необхідності отримання ліцензії на зберігання палива і замінити її на просте декларування місць і ємностей зберігання. Також - зменшити штраф за зберігання пального без подання такої декларації. Про це заявив голова ВКФ Іван Слободяник у відеозверненні до Верховної Ради і до Податкової служби України. Відповідний офіційний лист до державних органів ВКФ вже переслав, повідомляє пресслужба Всеукраїнського конгресу фермерів.

Фото: Конгресс Фермеров просит смягчения условия хранения топлива

Повідомляється, що мова йде про наслідки для фермерів ліцензування на зберігання пального. Його ввели, як елемент боротьби з нелегальними АЗС. Для цього в листопаді 2018 Рада прийняла закон, суть якого в тому, що підприємства, які зберігають і закуповують паливо, повинні отримати ліцензії на таке зберігання, інакше штраф - 500 000 гривень.

Під дію закону потрапили і сільгоспвиробники, бо вони зберігають і використовують паливо. Попри те, що аграрна спільнота тоді розкритикувала положення закону, всіх аграріїв зобов'язали з 1 липня 2019 отримати спеціальні ліцензії на зберігання пального.