Фермерські господарства в Україні розвиваються

Згідно з даними Державної служби статистики, фермерських господарств в Україні зареєстровано в кількості 47,603 тисячі. Такі цифри актуальні на 01 жовтня 2020 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Це на 178 одиниць більше, ніж на 1 липня цього року і на 1031 більше, ніж роком раніше.

Крім того, станом на 1 жовтня в Україні було зареєстровано 1003 сільськогосподарські виробничі кооперативи, що на 4 одиниці менше, ніж на аналогічну дату минулого року, і 1279 обслуговчих - на 19 більше, ніж у минулому році.

Нагадаємо, після зменшення кількості фермерських господарств з 49,115 тис. у 2014 році до 43,319 тис. у 2015-ому, що було викликано окупацією деяких територій України, кожний наступний рік їхня кількість зростала: в 2016-ому - до 43,897 тис., у 2017-ому - до 44,583 тис., у 2018-ому - до 45,280 тис.