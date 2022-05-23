Фейкова торгівля валютою на 2000 000 гривень

20:21 17 серпня Київ, Україна

Кіберполіція викрила шахраїв по фейковій торгівлі валютою. Загальна сума збитку становить 2 млн гривень.



Столичні правоохоронці викрили схему по створенню фейкових інвестиційних вебсайтів. Шахраї привласнили 2 млн грн, приваблюючи клієнтів вигідною торгівлею валютами. Про це повідомляє пресцентр кіберполіції України.



Організаторами фінансової онлайн-піраміди виявилися жителі Харкова і Сум. Після отримання інвестицій від громадян фігуранти зникали.



"Громадянам пропонувалося отримувати дохід від торгівлі різними видами валют. Інвестори перераховували гроші на рахунки організаторів, проте потім організатори зникали. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить 2 млн грн", - сказано в повідомленні.



В ході обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів поліціянти вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Розслідування ведеться в рамках справи про порушення ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.