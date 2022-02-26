Фармакологічна компанія "Дарниця" впроваджує системи цифрового управління персоналом

Яскравим прикладом впровадження цифрових технологій в процеси бізнесу є київська фармацевтична компанія "Дарниця". Своїми досягненнями в освоєнні нових процесів і технологій поділилася директорка з управління персоналом "Дарниці" Олена Соколова. Диджиталізація HR-функції є продовженням обраної стратегії перетворення "Дарниці" на 100% цифрову компанію.

Cистема Smart HCM працює на базі рішення Microsoft Dynamics 365 і технологій штучного інтелекту для автоматизації процесів рекрутингу, адаптації, навчання та оцінки працівників, зазначили в пресслужбі фармацевтичної компанії "Дарниця".

«Цифрові технології допомагають нам будувати правильні комунікації зі співробітниками, ефективно протистояти новим викликам і забезпечувати подальше зростання "Дарниці". Диджиталізація процесу управління персоналом дозволяє не тільки підсилити ефективність команди, але і забезпечити індивідуальну увагу та турботу про кожного співробітника", - розповіла директорка з управління персоналом "Дарниці" Олена Соколова.

Вона переконана, що нова система підвищить ефективність роботи з персоналом. Нові співробітники отримають власного цифрового асистента, що має скоротити період адаптації в півтора раза, а також зробити її більш комфортною.

Smart HCM включає функції підбору і взаємодії з працівниками, управління подіями, електронного навчання, розвитку навичок і компетенцій, гейміфікацію робочих процесів і їхню оцінку. У системи є вебпортал і чат-боти, вона дозволяє робити розсилки і збирати інформацію в особистому кабінеті.

"Диджиталізація HR-функції є продовженням обраної стратегії перетворення "Дарниці" на 100% цифрову компанію", - заявила Соколова.

В "Дарниці" повідомляли, що щорічно інвестують в розробки і дослідження більше ніж 10% валового доходу.