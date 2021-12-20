Фабрика по переробці равликів - новий бізнес в Україні

07:11 05 серпень Київ, Україна

Компанія Ukrainian Snail Holding планує до сезону 2021 року побудувати в Україні велику фабрику з переробки равликів.

Про це AgroPortal.ua розповів співзасновник фермерського господарства «Равлик 2016» та переробного підприємства Ukrainian Snail Holding Сергій Данилейко.

«У тестовому режимі переробка у нас вже існує в невеликому обсязі. Зараз розсилаємо зразки в різні країни світу і намагаємося знайти канали збуту. Відразу після цього приступимо до будівництва фабрики. Думаю, вона буде побудована до середини-кінця наступного року », - поділився він.уму інвестицій Данилейко поки не називає, однак зазначає, що будівництво власної переробки зараз стало необхідністю.

Через поширення коронавируса і введення карантинних обмежень виробники зіткнулися з труднощами в плані експорту.

Українські равлики експортуються переважно в країни Європейського Союзу. Основний споживач - це ресторани. «Після введення карантинних заходів попит з боку ресторанів в грошовому обчисленні впав десь в 10-12 разів, - каже Данилейко. - окрилися тільки чверть ресторанів, які працюють на третину своєї потужності ».

На колишньому рівні попит залишився тільки з боку переробників, які постачають свій продукт в торгові мережі.

«Переробникам можна здавати равлика. Але їх треба шукати. Це завжди низька ціна, великий обсяг і високу якість », - каже співзасновник Ukrainian Snail Holding.

На його думку, в разі другої хвилі коронавируса споживання даного продукту зменшиться ще більше, а ціна впаде до економічно необґрунтованою.

«У цьому сезоні нам довелося утилізувати 20 т равлики. Її згодували диким кабанам. Багато інших виробники зробили те ж саме, тому що не змогли реалізувати », - додав він.