Євросоюз бореться за скасування санкцій США по Північному потоку-2

Хоча Євросоюз і засуджує агресивну політику Москви, але економічні інтереси диктують своє. А в інтересах країн Європи якнайшвидше завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Ось тому ЄС намагається розробити механізм, який захистить його (ЄС) від впливу санкцій країн, що не входять в союз. За словами посла ЄС в Росії Маркуса Едерер, до таких належать і обмеження США по газопроводу Північний потік-2.

"Єврокомісія працює над Комюніке про заходи щодо посилення фінансового та економічного суверенітету ЄС. Очікується, що воно буде опубліковано до кінця року і, крім інших завдань, закладе основу для посиленого механізму санкцій, який також підвищить стійкість ЄС до дії екстериторіальних санкцій третіх країн ", - заявив Едерер.

ЄС вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному праву, нагадав посол.

Раніше повідомлялося, що влада США посилюють тиск на німецькі та інші європейські компанії, які беруть участь в будівництві газопроводу Північний потік-2.