Євросоюз бореться за скасування санкцій США по Північному потоку-2

Хоча Євросоюз і засуджує агресивну політику Москви, але економічні інтереси диктують своє. А в інтересах країн Європи якнайшвидше завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Ось тому ЄС намагається розробити механізм, який захистить його (ЄС) від впливу санкцій країн, що не входять в союз. За словами посла ЄС в Росії Маркуса Едерер, до таких належать і обмеження США по газопроводу Північний потік-2.
ЄС вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному праву, нагадав посол.
Раніше повідомлялося, що влада США посилюють тиск на німецькі та інші європейські компанії, які беруть участь в будівництві газопроводу Північний потік-2.
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