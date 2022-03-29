ЄСВ на Закарпатті платять понад 72 тисячі платників

Начальник Головного управління ДПС у Закарпатській області Ілля Матьола заявив, що в Закарпатті за дев'ять місяців 2020 року було сплачено на ЄСВ понад 3 млрд 825 млн грн.

«У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст платежу склав 153,7 млн гривень, якщо в відсотках, то це на 4,2 відсотка більше, - деталізував чиновник. - Тільки в жовтні платники нашого краю направили 450,1 млн грн єдиного внеску, на 66,7 млн грн більше, ніж у минулому».

На початок листопада в Закарпатті нараховувалося понад 72 тис. платників єдиного внеску. З них понад 47 тис. - фізособи і більше ніж 25 тис. - юридичні особи.

Слід мати на увазі, що єдиний внесок необхідно платити платникам незалежно від їхнього фінансового стану. Адже несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій в майбутньому. Оскільки до страхового стажу зараховуються лише періоди роботи, за які сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальна, а з вересня 2020 року це - 1100 гривень.

Податківці Закарпаття також звертають увагу, що за допомогою «Електронного кабінету» платники податків мають можливість перегляду даних, зокрема, стану розрахунків з бюджетом та здійснення сплати податків, зборів, платежів і єдиного внеску.