Природною монополією на послуги річкових лоцманів повинна керувати держава

10:47 02 червень Київ, Україна

Держава не може дозволити таким природним монополіям як лоцманські послуги самим регулювати перелік і тарифи послуг. Міністерство інфраструктури України (МІУ) опублікувало для всебічного обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про визначення спеціалізованої послуги, що надається на внутрішніх водних шляхах суб'єктами природних монополій та підлягає державному регулюванню».



Як повідомляє пресслужба МІУ, проєкт постанови розроблено з метою реалізації положень закону України «Про внутрішній водний транспорт», встановлення переліку спеціалізованих послуг на внутрішніх водних шляхах суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню.



Відповідно до частини першої статті 8 закону «Про внутрішній водний транспорт», перелік спеціалізованих послуг на внутрішніх водних шляхах суб'єктами природних монополій, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, визначається Кабінетом Міністрів України.



Зазначені в статті 47 закону - послуги лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами, які здійснюються річковими лоцманами і надаються державною лоцманською організацією всім суднам, в тому числі іноземним, - не належать до вільних тарифів.



Лоцманська проводка суден внутрішніми водними шляхами має на меті забезпечення безпеки судноплавства, відповідно, є складовою частиною комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безпечного використання внутрішніх водних шляхів для судноплавства, повідомляють в МІУ.



«В цей час послуги лоцманської проводки на річкових внутрішніх водних шляхах надаються річковими лоцманами ДПВШ «Укрводшлях», яке належить до сфери управління МІУ. Відповідно до пункту 4.8 Положення про державних річкових лоцманів, затвердженого наказом Міністерства транспорту від 14 січня 2002 року №11, з суден, що користуються послугами лоцманів, береться плата, порядок і розмір якої встановлюється за договором», - сказано в документі.



В МІУ вважають, що прийняття акта сприяє реалізації міжнародних зобов'язань держави щодо забезпечення безпеки здоров'я людини і життя, безпеки судноплавства, а також максимального сприяння споживачам лоцманських послуг та підвищення рівня якості лоцманського обслуговування на внутрішніх водних шляхах України.