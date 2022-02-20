Ще дві птахофабрики отримають ярлик «Без антибіотиків»

Директор асоціації «Союз птахівників України» повідомив, що незабаром в Україні з'являться ще дві птахівницькі фірми, що мають право маркувати свою продукцію позначкою «Без антибіотиків».

«У нас є ще два підприємства, на яких зараз здійснюється моніторинг відповідності їхніх потужностей вимогам по вирощуванню птиці без застосування антимікробних засобів. Але через карантин у нас зсуваються терміни здійснення інспектування, - зазначив він. - Хоча сподіваюся, що до кінця року ми отримаємо ще птахівницькі підприємства, які зможуть наносити маркування «Без антибіотиків» на свою продукцію» - розповів Сергій Карпенко.

Йдеться про ЗАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" (ТМ "Епікур") і ТОВ «Ясенсвіт» групи "Овостар Юніон" (ТМ "Ясенсвіт"), які подавали заявки на здійснення моніторингу.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 асоціація «Союз птахівників України» почала контрольований моніторинг залишків інгібіторів і токсинів в кормах, воді, кінцевій продукції та продуктах життєдіяльності птиці протягом всього циклу її вирощування на п'яти підприємствах.

На сьогодні пройшли аудит і отримали дозвіл наносити додаткове маркування три підприємства агрохолдингу МХП: ЗАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Вінницька птахофабрика» та ЗАТ «Орель-Лідер».