Е-резидентство - іноземці зможуть відкрити бізнес в Україні

У іноземців є тепер можливість відкривати бізнес в Україні. У Верховній Раді розглянуть законопроєкти про е-резидентство, згідно з якими іноземні інвестори будуть платити єдиний податок в 5%.

У парламенті зареєстрували законопроєкти про електронне резидентство в Україні. Згідно з ними, такі резиденти повинні будуть платити тільки єдиний податок в розмірі 5% і вести діяльність на території нашої країни, навіть не перебуваючи тут фізично.

Що дає законопроєкт?

«Проєкт е-резидентство дозволить фрілансерам з IT та креативної сфери дистанційно вести бізнес в Україні. Це одночасно поліпшить національний імідж України на міжнародному IT-ринку і поповнить бюджет», - розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Законопроєкт №4240 дасть можливість:

Дистанційно отримати статус е-резидента і зареєструватися як ФОП в Україні;

Працювати як підприємець в юрисдикції України;

Віддалено відкривати банківські рахунки;

Отримати доступ до різних адміністративних послуг в Україні за допомогою електронного підпису.

Другий законопроєкт №4245 стосується оподаткування. Якщо депутати проголосують за нього, то до Бюджетного кодексу внесуть зміни. Згідно з ними, е-резиденти повинні будуть платити тільки єдиний податок в 5%, як і українські ФОПи.

На думку авторів законопроєкту, це буде особливо важливо для IT-фахівців з країн Азії, наприклад, Індії або Пакистану. У багатьох з них законодавство ще складніше, ніж в Україні, тому їм може бути простіше і вигідніше платити податки в бюджет України.

Вперше про електронне резидентство в Україні заговорили на початку 2020 року. У червні Кабінет Міністрів України підтримав проєкт створення самого інституту електронного резидентства. До кінця року в Мінцифри планували запустити кабінет електронного резидента в рамках сайту електронного уряду «Дія». Чи залишаються ці плани в силі, поки не уточнюється.