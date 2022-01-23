«Епіцентр К» купив хлібозавод - ФДМУ

Фонд державного майна України здійснив перший продаж хлібозаводу на онлайн-аукціоні. «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів» був проданий за 227,09 млн гривень. Новим власником хлібозаводу стала компанія «Епіцентр К».

Як повідомляє Фонд державного майна, «Епіцентр К» дав за комбінат на 21% більше за початкову ціну (187 637 810 грн).

Об'єкт складається з будівель і споруд загальною площею майже 80 тис. кв. м, серед яких: адміністративна будівля з їдальнею, пекарні, елеватори, млинзавод, лабораторія, склади, цехи, гаражі, інші господарські споруди. Компанія «Епіцентр К» була єдиною претенденткою на покупку підприємства.

Голова Фонду Дмитро Сенниченко зазначив, що комбінат має 11 млн грн боргів, зобов'язання за якими візьме на себе новий власник. Він додав, що актив має високий інвестиційний потенціал, оскільки створювався з ретельним вибором локацій і розвиненою інфраструктурою.