«Енергоатом» введе в роботу другий блок Запорізької АЕС

Другий енергоблок Запорізької АЕС довгий час знаходився на ремонті. Однак «Енергоатом» заявив, що планують ввести його в роботу не пізніше 25 листопада.

І хоча енергоблок вже готовий до набору параметрів і підключення до мережі - щоб він почав працювати, необхідний дозвіл від Держатомрегулювання. Плановий ремонт другого блоку відстрочили з червня на 2 місяці. Аналогічна ситуація сталася і з обслуговуванням четвертого і п'ятого блоків.

В Енергоатомі зазначають, що саме через штучні обмеження виробництва електроенергії АЕС Міненерго в квітні-серпні, на підприємстві змістилися строки ремонтної кампанії. А також скоротилися обсяги товарної продукції держпідприємства.

Крім того, балансові обмеження виробництва атомної енергії, які з подачі Міненерго були підтримані антикризовим штабом, привели до щомісячних збитків Енергоатому майже у півтора млрд грн.

Додамо, що в цей час 5 з 15 енергоблоків атомних станцій України знаходяться в ремонті.