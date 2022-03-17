«Енергоатом» знизив вироблення на 3,7923 млрд кВт/год

Виробництво електроенергії всіма електростанціями державного підприємства НАЕК "Енергоатом" в січні-вересні 2020 року скоротилося на 6,2% (на 3 млрд 792,3 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 56 млрд 936,5 млн кВт-год.

Планове завдання з виробництва електроенергії за вказаний період перевиконане на 3%. Електростанції держпідприємства відпустили 53 млрд 176,7 млн кВт-год електроенергії проти 57,02 млрд кВт-год в січні-вересні 2019-ого.

Частка "Енергоатома" в загальній структурі виробництва електроенергії в країні склала 52,9%, що на 0,3 п.п. менше, ніж за дев'ять місяців минулого року. Обсяг освоєння капітальних вкладень склав 5 млрд 632,3 млн грн проти 9 млрд 199,3 млн грн в січні-вересні 2019 року, фінансування капвкладень - 6 млрд 814,4 млн грн проти 11 млрд 32,1 млн грн.

За підсумками звітного періоду НАЕК перерахувала до бюджетів всіх рівнів 8 млрд 20,4 млн грн, розрахунки зі страхування склали 2 млрд 354,2 млн грн.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС НАЕК склав 62,4%, що на 4,4 п.п. менше, ніж в січні-вересні 2019 року. При цьому коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження склав 72,9%, що на 4,5 п.п. більше показника дев'яти місяців 2019 року.

В роботі АЕС України в січні-вересні-2020 зафіксовано 12 порушень проти 10 за аналогічний період минулого року. Загальна тривалість перебування енергоблоків АЕС в ремонтах склала 1047,16 діб проти 1228,03 діб в січні-вересні 2019 року.

Радіаційні параметри роботи атомних електростанцій за вказаний період не перевищували нормативних значень, радіаційний захист персоналу та населення забезпечувався на достатньому рівні.

Як повідомлялося, "Енергоатом" в 2019 році скоротив виробництво електроенергії на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-год) в порівнянні з 2018 роком - до 83 млрд 228,4 млн кВт-год. "Енергоатом" є оператором всіх чотирьох АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

НАЕК також експлуатує Ташлицьку ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт в турбінному режимі і побудовану на нижньому водосховищі ГАЕС Олександрівську ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.