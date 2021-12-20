Енергоатом продав всього 10% своїх ресурсів

14:09 10 серпень Київ, Україна

«Енергоатом» взяв участь в аукціоні з продажу базового навантаження. Згідно з даними Української енергетичної біржі (07 серпня 2020 року), було продано всього 10% від необхідного для продажу обсягу.

Відокремлений підрозділ «Енергоатом-Трейдинг» на аукціоні за короткостроковими двосторонніми угодами, продав 45,6 тис. МВт-год е / е базового навантаження, що становить менше 10% запропонованого обсягу (484,8 тис. МВт-год.). Про це повідомляється на сторінці компанії в Facebook.

За ціною 1200 грн / МВт-год було продано 960 МВт-год, за ціною 1195,84 грн / МВт-год продано 44,6 тис. МВт-год. Стартова ціна в обох випадках становила 1500 грн / МВт-год, період поставки відповідно - 12-31 серпня 2020 року і 1-30 вересня 2020 року.

Згідно з інформацією УЕБ, покупцями електроенергії «Енергоатому» стали ТОВ «Дніпросталь-Енерго», ТОВ «Газ-Ойл Груп», ТОВ «Електро Прайм», ТОВ «Південь Енерго Збут». Загальна сума продажу склала 54,8 млн грн.

Раніше OilPoint повідомляв, що 25 липня «Енергоатом-Трейдинг» на аукціоні за середньостроковими двосторонніми угодами продав весь запропонований обсяг електроенергії Нікопольському і Запорізькому заводу феросплавів, а також Полтавському ГЗК.