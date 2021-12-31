«Енергоатом» не дав провести антикорупційну перевірку на підприємстві

14:03 18 серпень Київ, Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало на своїй Facebook-сторінці опублікувало шокуючу новину. У ньому повідомляється, що оператор всіх діючих енергомереж України - «НАЕК« Енергоатом »- не допустило агентство до здійснення перевірки.

«НАПКА отримало ряд повідомлень про можливі порушення на« Енергоатомі »від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб і ЗМІ. Саме тому було розпочато антикорупційну перевірку підприємства. Однак наших фахівців просто не пустили на територію компанії », - зазначає голова НАПКА Олександр Новіков.

Фахівці НАПКА склали акт про недопуск до перевірки, який підписав в.о. президента підприємства Петро Котин. Таким чином він підтвердив, що підприємство свідомо перешкоджає перевірці. У зв'язку з цим НАПКА внесе Котіну відповідний припис. У разі повторного недопуску буде складено адміністративний протокол про невиконання законних вимог НАПКА.

«Це перший випадок, коли НАПКА не допускають до проведення перевірки. Незважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві мають місце системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства і безпеку всієї галузі атомної енергетики », - додав Олександр Новіков.

Також відомо, що Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) відмовився задовольнити позов Офісу великих платників податків Державної податкової служби (ДПС) до «Енергоатому» про стягнення 4,2 млрд гривень боргу із сплати частини чистого прибутку за 2014 рік.