«Електроважмаш» розпочав виплату боргів із зарплати

Державне підприємство «Електроважмаш» почало погашати заборгованість перед своїми співробітниками по зарплаті. «Електроважмаш» за даними пресслужби почав виплачувати борги по зарплаті співробітникам і пенсіонерам. До кінця листопада були погашені суми за останній місяць літа, а також борги за вересень і частково за жовтень. 75% виплат за жовтень будуть проведені до 30 листопада.

Відомо, що завод також завершив залучення оборотних коштів у розмірі 200 млн грн, відсутність яких була основною причиною кризового стану підприємства в останні місяці.