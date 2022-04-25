«Електроважмаш» розпочав виплату боргів із зарплати
13:32 27 листопада Київ, Україна
Державне підприємство «Електроважмаш» почало погашати заборгованість перед своїми співробітниками по зарплаті. «Електроважмаш» за даними пресслужби почав виплачувати борги по зарплаті співробітникам і пенсіонерам. До кінця листопада були погашені суми за останній місяць літа, а також борги за вересень і частково за жовтень. 75% виплат за жовтень будуть проведені до 30 листопада.
Відомо, що завод також завершив залучення оборотних коштів у розмірі 200 млн грн, відсутність яких була основною причиною кризового стану підприємства в останні місяці.
«Менеджмент заводу також підтвердив план відвантажень продукції на листопад-грудень 2020 року основним покупцям, а також досяг домовленостей про завантаження ДП «Електроважмаш» замовленнями на 2021 рік, що дозволить підприємству працювати в штатному режимі. Більш того, менеджменту вдалося реструктуризувати проблемний кредит «Укрексімбанку» і залучити нові інструменти фінансування, що покращує кредитну історію і дозволяє користуватися банківськими фінансовими інструментами в майбутньому», - зазначили у Фонді державного майна.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі