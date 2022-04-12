«Електроважмаш» - великий податковий боржник

Завод «Електроважмаш» став рекордсменом за кількістю офіційно зафіксованих боргів. Згідно з документацією, завод винен різним підприємствам і виконавцям близько 20 млн гривень.

Причиною арешту рахунків харківського «Електроважмашу» став позов до Господарського суду Харківської області. Подала позов компанія «Юнікон» - постачальник заводу, який недоотримав свої майже 5 млн гривень. Відомо також, що «Електроважмашем» на цей момент керує призначений Фондом держмайна Віктор Бусько.

Крім цього боргу, у підприємства є й інші. Експерти називають цифру близько 20 млн гривень - такий борг був приводом для арешту рахунків не так давно. Всього ж існує не менше двох десятків позовних заяв, в яких постачальники і партнери вимагають стягнути борги на їхню користь з підприємства «Електроважмаш».

За наявною інформацією, на середину листопада борги заводу перевищили 2,1 млн гривень.

В збитках заводу «Електроважмаш» буде розбиратися суд. Написаний і відправлений до суду обвинувальний акт, в якому фігурують 13,7 млн гривень збитків, які були нанесені держпідприємству «Електроважмаш». Зокрема, в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомили про передачу справи до суду. Всім фігурантам справи інкримінуються злочини, які передбачені ч. 2 статті 364 КК України.