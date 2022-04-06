«Електросталь» збільшує оберти виробництва

Попри кризову ситуацію на багатьох підприємствах, "Електросталь" (Донецької обл.) підвищило вироблення на 13,7%. Сталеплавильне підприємство збільшило випуск безперервнолитої заготовки до 83 тисяч тонн за перші 10 місяців 2020 року.

Як повідомив представник "Електросталі", в жовтні виплавлено 10 тис. тонн продукції, тоді як в попередньому місяці - 6 тис. тонн. При цьому він нагадав, що з січня до середини березня 2019 року підприємство повністю простоювало і частково відновило роботу з середини березня, після чого працювало на третину потужності або менше.

У 2019 випуск безперервнолитої заготовки на "Електросталі" скоротився в 3,5 раза в порівнянні з 2018 роком - до 83 тис. тонн з 289 тис. тонн. Донецький металопрокатний завод (ДМПЗ) з 2000 року почав відчувати брак покупної сталевої заготовки для власного прокатного виробництва, внаслідок чого було прийнято рішення побудувати сталеплавильне підприємство - "Електросталь".

ДМПЗ спеціалізується на виробництві і реалізації металопродукції: сортового прокату, чавунних труб, конструкційних елементів з чорних металів, гайок і лопат.