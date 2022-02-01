Електромобілі Tesla не можна купити за біткоїни - Ілон Маск

Ілон Маск розповів, чому Tesla не продаватимуть за біткоїни. На думку генерального директора компанії, криптовалюта видобувається неекологічним методом, що суперечить принципам виробника електромобілів. Про це Маск розповів в своєму Twitter.
При цьому Маск зазначив, що криптовалюта є «хорошою ідеєю» з «багатообіцяючим майбутнім».
Tesla додала можливість купувати свої електромобілі за біткоїни 24 березня. Також в січні автовиробник інвестував $1,5 млрд в першу криптовалюту. Потім компанія продала біткоїни на $272 млн, зафіксувавши прибуток в $101 млн. В компанії відзначили, що на кінець квітня справедлива ринкова вартість біткоїнів, якими вона володіла, становила $2,48 млрд.
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