Електромобілі Tesla не можна купити за біткоїни - Ілон Маск

Ілон Маск розповів, чому Tesla не продаватимуть за біткоїни. На думку генерального директора компанії, криптовалюта видобувається неекологічним методом, що суперечить принципам виробника електромобілів. Про це Маск розповів в своєму Twitter.

«Tesla призупинила продажі транспортних засобів за допомогою біткоїна. Ми стурбовані зростаючим використанням викопного палива, особливо вугілля, який має гірші показники шкідливих викидів, для видобутку і транзакцій біткоїна», - написав він у твіті. Поки видобуток криптовалюти не здійснюватиметься за допомогою стійких джерел енергії, компанія не буде продавати свої електромобілі за криптовалюту.

При цьому Маск зазначив, що криптовалюта є «хорошою ідеєю» з «багатообіцяючим майбутнім».

Tesla додала можливість купувати свої електромобілі за біткоїни 24 березня. Також в січні автовиробник інвестував $1,5 млрд в першу криптовалюту. Потім компанія продала біткоїни на $272 млн, зафіксувавши прибуток в $101 млн. В компанії відзначили, що на кінець квітня справедлива ринкова вартість біткоїнів, якими вона володіла, становила $2,48 млрд.