Електроенергія для бізнесу: тарифи зростають

Вартість електроенергії для бізнесу стає дедалі більшою - це відзначають експерти, а також дані оператора ринку. Високий рівень пропозиції та низький попит не стабілізують тарифи.

У вересні середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" досягла 1 485,58 грн/МВт.год (без ПДВ), це на 12,09% більше, ніж в серпні 2020 року, і на 8,49% менше, ніж у вересні 2019 року. Про це йдеться в результатах моніторингу ринку, який проводить ДП "Оператор ринку".

Відзначається, що погодинні ціни купівлі-продажу електроенергії на РДН і ВГС в торговельній зоні "ОЕС України" значно відхилялися від цінових обмежень.

У Бурштинському енергоострові в нічні години спостерігався дефіцит пропозицій на продаж електроенергії, тому ціни в нічному періоді майже не відхилялися від цінових обмежень.

Загальний обсяг заявок на продаж електричної енергії в ОЕС України в вересні, в порівнянні з серпнем 2020 року, зменшився на 13,03%, а в торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" збільшився на 5,22%. На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії в вересні 2020 становить 1 446,83 грн/МВт.год (без ПДВ). Це на 19,9% більше, ніж серпнева ціна, і на 18,11% менше, ніж було у вересні 2019 року.

РСН ОЕС України: у вересні 2020 середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії, в порівнянні з серпнем 2020 року, збільшилася на 14,3% і склала 1 483,37 грн/МВт.год (без ПДВ).

Бурштинський енергоострів: в порівнянні з серпнем вереснева ціна є на 8,89% меншою і становить 1 510,23 грн/МВт.год (без ПДВ).

ВСР ОЕС України: середньозважена ціна акцептованої у вересні 2020 електроенергії становить 1 445,27 грн/МВт.год (без ПДВ), що на 19,92% більше, ніж було в серпні 2020 року. Торгова зона "Острів Бурштинської ТЕС": середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії в порівнянні з серпнем збільшилася на 18,28% і становить 1 589,32 грн/МВт.год (без ПДВ).

Обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку у вересні 2020 склав 2 793,76 ГВт.год. Це на 13,76% менше, ніж торгувалося на цих сегментах ринку в серпні 2020 року. Обсяги торгів на РСН і ВСР у вересні 2020 становили 25,77% від загального обсягу споживання електроенергії всім категоріям українських споживачів, у вересні 2019 - 37,3%.