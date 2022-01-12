Ексвласника Дельта Банку звинувачують в несплаті податків

33 мільйони гривень - приблизно стільки податків не сплатив до державної скарбниці ексвласник АТ «Дельта Банк» Микола Лагун. У цьому його підозрює Генеральна Прокуратура України. Інформація отримана з офіційного сайту наглядового відомства.
За даними слідства, в лютому 2015 року на рахунок колишнього власника АТ Дельта Банк надійшло понад 153 млн гривень в рахунок оплати за придбання іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.
Зазначено, що зараз вирішується питання щодо обрання Лагуну запобіжних заходів.
Нагадаємо, в грудні 2019 року суд наклав арешт на активи, що належать власнику Дельта Банку Миколі Лагуну за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Також повідомлялося, що в лютому поточного року було продано частину активів Дельта Банку.
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