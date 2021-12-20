Експорт зерна в Україні досяг рекордної позначки

11:58 10 липень Київ, Україна

У 2019/2020 маркетинговому році Україна поставила на зовнішні ринки рекордні 57, 2 млн зернових, зернобобових та борошна. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, посилаючись на Державну митну службу.

У повідомленні говориться, що це - на 6,8 млн т більше, ніж в минулому МР, коли експорт склав 50,4 млн т.

Всього зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн, з яких кукурудзи - 30, 3 млн тонн, пшениці і суміші пшениці і жита - 20,5 млн тонн, жита - 8,2 млн тонн, ячменю - 5,08 млн тонн, а також інших зернових і зернобобових - 791 тис. тонн. Муки експортовано 334,2 тис. Т, з яких пшеничне борошно або суміш пшениці та жита - 331,7 тис. Т, борошна інших зернових культур - 2,5 тис.т.

Нагадаємо, що Україна втратила $ 1,5 млрд на експорті зерна, оскільки більшість українського експорту сільгосппродукції здійснюється через території, де діють низькі податки.