Експорт української сталі значно зменшився за 2020 рік

12:19 18 серпень Київ, Україна

Згідно з даними «Укрметалургпром» стало відомо, що українські підприємства скоротили виробництво металопрокату. У цифрах це майже 11 мільйонів тон, що на 3% менше, ніж в минулому році.

Із загального обсягу виробленого металопрокату, за інформацією ТОВ «ЕТР-Спектр», експортовано близько 8,75 млн т, або 82,2%. В аналогічному періоді 2019 року частка експорту склала 86,5% (9,50 млн т при загальному виробництві металопрокату 10,98 млн т). Експорт металопродукції в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротився на 7,9%.

На частку напівфабрикатів в експортних поставках за 7 місяців 2020 року припало 49,31%, що помітно перевищує показник періоду січень-липень 2019 роки (45,49%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках за 7 місяців 2020 року незначно нижче показника аналогічного періоду 2019 роки (32,71% і 33,92% відповідно). Частка ж сортового прокату в експортних поставках за 7 місяців 2020 року помітно поступається показнику АППГ (17,97% в 2020 р. проти 20,60% в 2019 г.).

За січень-липень 2020 р ємність внутрішнього ринку склала 2539,4 тис. Т металопрокату, з яких 644,4 тис. т, або 25,4%, припадає на імпорт. За аналогічний період 2019 р ємність внутрішнього ринку була 2308,7 тис. т, з них 826,7 тис. т, або 35,8%, імпортовано. Таким чином, за 7 місяців 2020 р. спостерігається підвищення ємності внутрішнього ринку металопрокату металопрокату відносно січня-липня 2019 року на 10% з одночасним зниженням частки імпортної складової на 10,4%.

Структура імпорту за 7 місяців 2020 р характеризується домінуванням плоского прокату над сортовим (54,81% і 43,78% відповідно); в аналогічному періоді 2019 р домінування плоского прокату над сортовим було більш помітним (відповідно, 54,48% і 41,79%).

Основними експортними ринками української металопродукції в січні-липні 2020 р за даними ТОВ «ЕТР-Спектр», є країни Європейського союзу (28,4%), Африки (14,1%) та Азії (13,9%).

Серед металургійних імпортерів за 7 місяців 2020 р. перше місце займає СНД (35,8%), на другому ЄС-28 (25,4%), на третьому - країни Азії (20,1%).