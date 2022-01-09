Експорт українського мазуту за перший квартал виріс в 5 разів

У січні-березні 2021 року українські нафтопереробні заводи (НПЗ) експортували з України 71,8 тис. тонн мазуту, що майже в 5 разів більше, ніж за аналогічний період 2020 року. У першому кварталі експорт мазуту становив 15,2 тис. тонн. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані власного дослідження, передає enkorr.

При цьому Кременчуцький НПЗ експортував накопичених раніше 60,4 тис. тонн ресурсу. Нагадаємо, "Укртатнафта" в минулому році відмовилася від випуску мазуту на користь виробництва дорожнього бітуму, попит на який зріс в зв'язку з активізацією дорожнього будівництва в країні.

Ще в січні-березні 11,4 тис. тонн мазуту припало на експортні поставки державного "Укргазвидобування".

Експорт проміжних продуктів переробки - риформата, бензолвмісної фракції і рафіната - в першому кварталі скоротився.

За звітний період державна компанія "Укргазвидобування" скоротила експорт бензолвмісної фракції на 14%, до 20 тис. тонн, і зберегла на торішньому рівні поставки на зовнішні ринки риформата обсягом 19,4 тис. тонн.

Всього експорт продуктів нафтопереробки з України в першому кварталі збільшився на 50%, до 111,2 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 роки (74 тис. тонн)