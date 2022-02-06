Експорт ріпаку в Україні: реальні цифри

«Український клуб аграрного бізнесу» на сторінці в Facebook опублікував інформацію про експорт ріпаку в Україні. Згідно з даними за минулий 2020 рік, Україна входить в рейтинг найбільших постачальників цієї рослини, поступившись за показниками лише Канаді.

«Хоча в 2020 році було експортовано 2,4 млн т насіння, що на 25% нижче за показник попереднього року, Україні вдалося утримати свою провідну позицію. Основними країнами-імпортерами українського ріпаку є Німеччина (31% українського експорту), Бельгія (24%) і Нідерланди (14%)», - йдеться в повідомленні.

На кожному з перерахованих ринків у 2020 році українські постачальники займають провідні позиції, а їхніми основними конкурентами були постачальники з наступних країн:

Німеччина: Нідерланди (18% імпорту даної країни), Україна (15%); Франція (13%);

Бельгія: Україна (27% бельгійського імпорту), Нідерланди (20%), Канада (17%);

Нідерланди: Україна (40% імпорту даної країни), Австралія (18%), Канада (13%).