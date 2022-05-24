Експорт борошна в Україні пішов на спад

19:40 19 серпня Киев, Украина

Експорт борошна в Україні значно знизився, в порівнянні з минулим сезоном. Так, на серпень на зовнішні ринки було відправлено 14 тис. тонн борошна, що на 10,2 тис. тонн менше.



В Україні відзначається зниження темпу зовнішніх поставок борошна, повідомляє "Інформаційно-аналітичний портал АПК України".



З початку сезону 2021/22 станом на 12 серпня наша країна відправила на зовнішні ринки 14 тис. тонн борошна. У фізичній вазі відвантаження продукції переробки виявилися на 10,2 тис. тонн нижче обсягу минулого сезону (24,2 тис. тонн), а в процентному відношенні уповільнення темпів експорту склало 42% щодо минулого сезону.



На зовнішні ринки було експортовано пшеничне борошно, в обсязі 13,8 тис. тонн, що нижче на цілих 10,2 тис. тонн, або 42,5% щодо минулого сезону.



Зовнішні поставки борошна з інших видів зернових склали 200 тонн, відвантаження продукції переробки на 200 тонн, або на цілих 100% виявилися вище за показник 2020 року.