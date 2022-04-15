Експорт молочних продуктів Україна - Туреччина

19:03 16 липня Київ, Україна

Як повідомляє Держпродспоживслужба: "Молочні продукти українських виробників тепер будуть продаватися на полицях і турецьких магазинів".



Україна і Туреччина узгодили форму сертифіката для експорту українських молочних продуктів.



Домовленості з турецькими партнерами відривають додаткові можливості для українських виробників молочної продукції.



Узгодження сертифікатів дозволить збільшити кількість підприємств, які зможуть експортувати молочну продукцію до Туреччини, прогнозують в Держпродспоживслужбі.



На цей момент український експорт молочної продукції до Туреччини практично відсутній.



За даними Держмитниці, Україна експортувала до Туреччини молока і вершків всього на $376 000, сирів і творогу на: $38 000, йогуртів - на $5780, вершкового масла на $1510 за 2020 рік.



Туреччина стала шостою країною, яка відкрила свій ринок для української молочної продукції в 2021 році. До цього експорт дозволили Кувейт, Ліван, Японія, Аргентина і Лівія.



• 10 березня 2021 року Україна та Японія погодили форму сертифіката для сирого молока і молочних продуктів.

• 15 квітня Посольство України в Буенос-Айресі отримало офіційну ноту Міністерства закордонних справ Аргентини про відкриття ринку країни для українських виробників молока і молочної продукції.

• 25 травня Кувейт і Україна затвердили ветеринарні сертифікати, що дозволяють українським виробникам почати експорт молока та молочної продукції в цю державу.