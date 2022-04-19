Експорт малини вивів Україну в ТОП-10 світових виробників

18:43 20 липня Київ, Україна





В Україні щорічно виробляється близько 35 тисяч тонн малини, 89% якої вирощується в домашніх господарствах.



Як повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу Українські землі вирощують досить велику кількість малини, що дозволяє вийти в ТОП-10 світових виробників. Тим самим наша країна змогла завоювати 7-е місце в рейтингу найбільших світових виробників малини. Очолюють цей рейтинг Російська Федерація, Мексика і Сербія.В Україні щорічно виробляється близько 35 тисяч тонн малини, 89% якої вирощується в домашніх господарствах.Як повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) , в 2020 році найбільше цієї ягоди було вирощено в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Харківській областях.



Сукупно підприємствами даних областей генерується 39% українського валового збору малини.



За словами аналітика УКАБ Світлани Литвин, вирощена малина переважно споживається в рамках країни, і частка експорту незначна.

"У 2020 році було експортовано 539 тонн малини, що становить 14% промислово вирощеної малини або лише 2% загального обсягу виробництва. При цьому практично єдиним споживачем української свіжої малини була Польща. Якщо ж експорт малини здійснюється в літні місяці, то в інші періоди Україна імпортує дану ягоду, хоча обсяги імпорту незначні. У 2020 році було імпортовано 65 тонн свіжої малини. Основними постачальниками даної ягоди були Марокко (40% імпорту в грошовому вираженні), Польща (20%) і Португалія (16%)", - розповіла Литвин.

Нагадаємо, перші партії малини на українському ринку з'явилися в двадцятих числах червня. При цьому через холодну і затяжну весну в поточному році сезон реалізації малини почався в середньому на 10 днів пізніше.



Через сильні заморозки навесні поточного року фермери деяких європейських країн втратили частину врожаю, який, швидше за все, потрібно буде відшкодовувати імпортним товаром.