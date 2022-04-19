Експорт малини вивів Україну в ТОП-10 світових виробників

Українські землі вирощують досить велику кількість малини, що дозволяє вийти в ТОП-10 світових виробників. Тим самим наша країна змогла завоювати 7-е місце в рейтингу найбільших світових виробників малини. Очолюють цей рейтинг Російська Федерація, Мексика і Сербія.
В Україні щорічно виробляється близько 35 тисяч тонн малини, 89% якої вирощується в домашніх господарствах.
Як повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в 2020 році найбільше цієї ягоди було вирощено в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Харківській областях.
В Україні щорічно виробляється близько 35 тисяч тонн малини, 89% якої вирощується в домашніх господарствах.
Як повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в 2020 році найбільше цієї ягоди було вирощено в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Харківській областях.
Сукупно підприємствами даних областей генерується 39% українського валового збору малини.
За словами аналітика УКАБ Світлани Литвин, вирощена малина переважно споживається в рамках країни, і частка експорту незначна.
Нагадаємо, перші партії малини на українському ринку з'явилися в двадцятих числах червня. При цьому через холодну і затяжну весну в поточному році сезон реалізації малини почався в середньому на 10 днів пізніше.
Через сильні заморозки навесні поточного року фермери деяких європейських країн втратили частину врожаю, який, швидше за все, потрібно буде відшкодовувати імпортним товаром.
Через сильні заморозки навесні поточного року фермери деяких європейських країн втратили частину врожаю, який, швидше за все, потрібно буде відшкодовувати імпортним товаром.
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