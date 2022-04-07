Експорт феросплавів знизився на 24% - жовтень 2020

Коронакриза торкнулася всіх сфер українського виробництва, включаючи промисловість. Так, згідно з даними Митної служби, українські металурги значно скоротили експорт феросплавів.

У жовтні 2020 року показники знизилися на 24,1% в порівнянні з жовтнем минулого року - до 47,04 тис. т. У грошовому вираженні експорт впав на 28,2% - до $45,9 млн.

За десять місяців українські металурги скоротили виторг від експорту феросплавів на 28,7% в порівнянні з відповідним періодом 2019-го - до $568,3 млн. У січні-жовтні феросплавні підприємства експортували 535,5 тис. т продукції. Це на 26,4% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Частка феросплавів в загальному обсязі зовнішньої торгівлі України склала 1,4%. Основні напрямки експорту - Нідерланди (23,4%), Туреччина (13,8%) і Китай (13,6%).

У 2019 Україна скоротила експорт феросплавів в натуральному вираженні на 7,8% в порівнянні з 2018 роком - до 833,6 тис. т. У грошовому вираженні експорт феросплавів знизився на 6,9% - до $910,2 млн.