Експерти говорять про дефіцит нових автомобілів в Україні

14:42 03 лютий Київ, Україна





Однак у січні 2022 року дефіцит в Україну нарешті дістався. Про це свідчить статистика асоціації



Які автомобілі в дефіциті Дефіцитом автомобілів українців лякають із минулого року. Проте Україні якимось чином вдавалося уникати проблем із імпортом нових моделей. Отже, продажі продовжували зростати майже щомісяця. Винятком став лише жовтень, коли було незначне падіння. А ось у листопаді-грудні у автосалонів справи стрімко йшли вгору.Однак у січні 2022 року дефіцит в Україну нарешті дістався. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром" . За її даними, у перший місяць року продажі впали на 7% - до 5,3 тис. автомобілів. А деякі імпортери втратили набагато більшу кількість покупців.



Автомобільні компанії не люблять розповідати про проблеми з постачанням автомобілів. Проте статистика наочно демонструє, чиї автосалони спорожніли.



Так, наприклад, продажі Toyota в січні впали на 39%. Бестселером компанії в Україні є кросовер RAV4. Тож неважко здогадатися, що саме ця модель зараз у дефіциті.



Швидше за все, у лютому ситуація з постачанням автомобілів Toyota буде ще гіршою, кажуть експерти автомобільного ринку України.



Не виключено, що є проблеми з поставками Toyota Land Cruiser Prado, що є найпопулярнішим рамним позашляховиком на нашому ринку.



Український офіс Kia у січні втратив 43% покупців. Локомотивом продажів компанії є кросовер Sportage, який нещодавно змінив покоління. Очевидно, з постачанням нових машин також виникли проблеми.



До того ж новинка суттєво подорожчала.



А ось Mazda взагалі зникла з першої десятки найпопулярніших марок в Україні. Показники японського бренду впали на 70%. Швидше за все, це сталося через дефіцит кросоверів CX-5, що становлять левову частку продажів компанії на українському ринку.



Помітно просіли продажі у Skoda – на 42%. Попит на українському ринку мають кросовери Kodiaq і Karoq.

За даними експертів, автомобілі в Україні у 2022 році дорожчатимуть. Це стосується як нових, так і старих машин.



Наприклад, нові автомобілі у 2022 році мають подорожчати на 5-8%. Таку думку висловив Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних дилерів та імпортерів (ВААДІ).



Про зростання цінників уже заявили деякі світові виробники. Наприклад, Audi оголосила про зростання цін на моделі на 3%, Mercedes - на 2%. Nissan і Honda також оголосили про подорожчання, але поки що не розкрили деталі.



Зростання цін зазвичай прив'язують до початку нового фінансового року, що у європейських компаній розпочинається 1 січня, на відміну від деяких японських конкурентів, де це відбудеться у березні.



А керівник громадського союзу «Інститут дослідження авторинку» Станіслав Бучацький упевнений, що подорожчання автомобілів буде ще стрімкішим. За його оцінкою, цього року вживані машини в Україні можуть подорожчати на 15-30%, залежно від віку та стану машини.



На тлі дефіциту промисловості можуть статися помітні зміни серед купівельних переваг. Серед нових популярних автомобілів дедалі частіше з'являються китайські моделі.