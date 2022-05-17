Ексглаву Діамантбанку звинувачують в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах

18:00 12 серпня Київ, Україна

Екс главу правління Діамантбанку звинувачують в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах. За даними розслідування, Олег Ходачук має пряме відношення до витрачання 20 млн грн.



Колишнього голову правління Діамантбанку підозрюють в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів неплатоспроможним компаніям. В результаті загальна сума втрат досягає 20 млн грн. Екстопменеджеру вже повідомили про підозру, розповіли в Київській міській прокуратурі.



За версією слідства, банк видавав приватним фірмам кредити під заставу майна, права на яке виявилися фіктивними. Зокрема, після припинення плат по одному з таких договорів, банк навіть звернувся до суду, який виніс позитивне рішення для фінустанови. Однак Діамантбанк за сприяння голови правління прийняв рішення про безнадійність зазначеного кредиту.



"В результаті прийняття такого рішення, власники підприємств-боржників уникли обов'язку повернути банку отриманий кредит та сплатити штрафні санкції за невиплату кредитних платежів у встановлений договором термін на загальну суму понад 20 млн грн", - сказано в повідомленні прокуратури.



Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу фігуранту, якому інкримінують порушення ч.5 ст.191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах).



Варто зазначити, що мова йде, швидше за все, про Олега Ходачука, який займав посаду голови правління Діамантбанку до введення тимчасової адміністрації. 24 квітня 2017 року Національний банк визнав фінустанову неплатоспроможною.



Нагадаємо, на початку 2021 року Фонд гарантування вкладів вторгував 2,5 млн грн від продажу майна Діамантбанку, який знаходиться на стадії ліквідації.