Економіка України зросте майже на 6% - J.P. Morgan

Аналітики висловили свою думку про зростання економіки в Україні за 2021 рік. Так, експерти JP Morgan прогнозують, що зростання здійсниться не менше, ніж на 5,6%. Це станеться попри епідеміологічну ситуацію в країні.

«Ми як і раніше вважаємо, що в 2021 році зростання перевищить 5% в основному завдяки внутрішнім чинникам, але також буде підтримуватися зовнішнім попитом... У міру відновлення європейської та світової економіки в другій половині 2021 року український експорт повинен збільшитися в обсязі і сприяти зростанню», - вважають аналітики.

Вони відзначили хороші показники четвертого кварталу минулого року і сильне зростання роздрібних продажів. Споживання буде важливим драйвером зростання і в цьому році, говориться в коментарі банку.

У JP. Morgan підкреслили, що серйозне скорочення інвестицій і скорочення запасів були основними негативними факторами зниження ВВП на 4% в минулому році. У поточному році ситуація в цих сферах повинна покращитися. Аналітики очікують відскоку інвестицій майже на 30% після спаду більш ніж на 24% в минулому році і виходу їх на докризовий рівень.

Банк прогнозує, що вакцинація буде просуватися дуже повільно, більше половини населення буде вакциновано приблизно до середини 2022 року. Таким чином, споживчі витрати будуть в основному внутрішніми. Одним з ризиків JP Morgan називає можливе серйозне загострення ситуації з COVID-19 або геополітичні події.

Аналітики очікують, що Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі, незважаючи на повільне виконання вимог. За їхнім прогнозом, місія МВФ, швидше за все, повернеться в другому кварталі 2021 року.

Що стосується інфляції, то аналітики очікують її зростання до близько 9% до третього кварталу 2021 року і збільшення Нацбанком облікової ставки на 50 базисних пунктів - до 7% на найближчому засіданні. На їхню думку, далі в цьому році облікова ставка досягне 7,5%, а в наступному - 9,5%. У JP Morgan вважають, що 2022 рік буде проблематичним для НБУ, оскільки для зниження інфляції до 5% будуть потрібні досить високі реальні процентні ставки, особливо з урахуванням очікуваного дефіциту поточного рахунку в порівнянні з великим профіцитом в 2020 році.