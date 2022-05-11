Екологічна інспекція зупинила роботу заводу в Харкові

Державна екологічна інспекція в Харківській області за рішенням суду змогла зупинити діяльність заводу. Адміністративний суд Харкова виніс постанову про тимчасове зупинення діяльності підприємства ТОВ «Коксовий завод «НОВОМЕ»».

Відзначимо, що саме підприємство спеціалізується на виробництві коксу і кам'яновугільної смоли. У постанові з боку суду йдеться, що відомство не зможе функціонувати до того моменту, як отримає відповідний документ про дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Цікаво сказати, що раніше місцеве населення влаштувало масовий протест проти підприємства і організувало цілу петицію з проханням призупинити діяльність заводу через його шкоду для навколишнього середовища.

Нагадаємо, що рішення про встановлення тарифів на послуги з розподілу електроенергії на 2021 рік було прийняте Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 9 грудня. Відомо, що для шести компаній НКРЕКП встановила тарифи на послуги з розподілу електроенергії без застосування стимулювального регулювання (RAB-тарифи).