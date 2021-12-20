Екоферми в Одесі планує створити замкнутий цикл виробництва

Екоферми в Одеській області хоче зробити власний інкубаторій, щоб створити повністю замкнутий цикл проізводства.Об цьому в інтерв'ю журналу «Наше птахівництво» розповіла спеціалістка по вирощуванню птиці Антоніна Златова. Господарство відомо як постачальник інкубаційного яйця та добового молодняку птиці кросу Адлерская срібляста. Зараз тут міститься більше 5 тис. Голів птиці батьківського стада і 80 тис. Голів молодняку. За рік фермаполучает 500 тис. Штук інкубаційного яйця.

«Ми хочемо утримувати батьківське поголів'я, від якого отримувати інкубаційні яйця, на власних потужностях його інкубуватімемо, - зазначила Антоніна Златова. - Отриманий добовий молодняк частково продавати і садити собі на виріст ».

Замкнутий цикл виробництва дозволить контролювати всі етапи вирощування птиці, додала вона.