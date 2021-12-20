Єдиний рахунок в Україні: звіт про роботу ДПС

Державна податкова служба України відзвітувала про роботу Єдиного рахунку, старт діяльності якого почався 01 січня 2021 року. Відповідно до звітності, в період дії програми, платники податків переказали вже понад 100 млн гривень.

«Цей комфортний спосіб сплати податків скорочує платникам фінансові витрати і час на формування розрахункових документів. Для сплати платежів до бюджетів та фондів достатньо здійснити всього один крок - заповнити платіжний документ на загальну суму зобов'язань (боргу/заборгованості) по податках і єдиному внеску», - пояснює ДПС.

Дата зарахування коштів на єдиний рахунок є датою сплати платежів до бюджетів та фондів. Перерахування коштів з єдиного рахунку на бюджетні/небюджетні рахунки виконують територіальні органи ДПС. Отримати інформацію про перераховані ДПС кошти на бюджетні/небюджетні рахунки платники можуть у вкладці «Стан розрахунків платників з бюджетом» приватної частини ІТС «Електронний кабінет».

Єдиний рахунок - це рахунок, відкритий в Казначействі для ДПС, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Ініціатива щодо запровадження єдиного рахунку реалізується в рамках «Програми підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM)».

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з ПДВ, акцизного податку з реалізації повного і спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними і комунальними унітарними підприємствами та їхніми об'єднаннями.