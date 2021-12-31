Єдиний реєстр пільговиків - навіщо і кому зручний

09:51 20 серпень Київ, Україна

У Міністерстві цифрової інформації запропонували створити облік всіх учасників програми по виплаті пільг. Єдиний реєстр допоможе не тільки регулювати соціальні виплати, але і значно полегшити це завдання державним службам.

- У сфері соціального захисту ... є багато видів пільг, адресної допомоги та інших видів соціальних виплат, і все це надається через різні бек-офісні системи. Тобто немає взагалі єдиного реєстру осіб, які в країні є одержувачами соціальних пільг. Вони все розпорошені по сотні різних систем, шалений дублювання, - розповів перший заступник голови Мінціфри Олексій Вискуб.

Від зазначив, що міністерство фінансів вже робило спроби систематизувати цю інформацію. Але всі вони не увінчалися успіхом.

Також чиновник розкритикував аналогічну діяльність міністерства соціальної політики.

- Проблема - в повністю розваленому бек-офісі Мінсоцполітики. Там не перший рік реалізуються проекти Світового банку загальною вартістю десь на 300 млн дол., Але вони зараз зовсім неефективні. У нас була створена робоча група по Мінсоц, разом з депутатами і Мінціфри. Ми прийшли до висновку, що проекти банку є неефективними концепціями, бо охоплювали тільки Мінсоц і не охоплювали ні Пенсійний фонд, ні Службу непрацездатності, ні інші соціальні фонди. Там була автоматизація клаптика сфери соцзахисту за скажені гроші. Ми хочемо розширити її, щоб був єдиний реєстр осіб, які отримують певні бюджетні соціальні виплати, - підкреслив заступник міністра.

На його думку, всі види соцвиплат повинні бути переглянуті і трансформовані в автоматизовані бізнес-процеси, пов'язані з єдиним реєстром. Чиновник вважає, що лише за такої умови система буде працювати.