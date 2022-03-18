«Єдине вікно» затвердили для української митниці - Кабмін

Міністерство фінансів України розробило систему «єдиного вікна» для міжнародної торгівлі. Своєю чергою Кабінет Міністрів затвердив використання механізму для митної служби.

Постановою затверджено Порядок взаємодії між декларантами, їхніми представниками, іншими зацікавленими особами і митними органами, іншими державними органами, установами і організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій по переміщенню товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму «єдиного вікна».

Документ прийнято з метою приведення у відповідність з Митним кодексом Порядку взаємодії з використанням механізму «єдиного вікна» між декларантами, митними органами та іншими державними органами на заміну чинним порядкам. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Постановою вводяться нові інструменти електронної взаємодії з використанням механізму «єдиного вікна» між бізнесом, митними та іншими державними органами.

У Мінфіні нагадали, що «єдине вікно» митниці розпочало свою роботу 4 роки тому, що істотно спростило ведення ЗЕД. На сьогодні 100% імпортних операцій здійснюється за допомогою цього вебсервісу.