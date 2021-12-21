L'Orеal відновлює роботу співробітників в офісах

Незважаючи на триваючу пандемію коронавируса, багато підприємств намагаються пристосуватися до таких умов і продовжити свою виробничу діяльність. При цьому дотримання безпеки співробітників ставиться на перше місце.

Всесвітньовідомий бренд L'Orеal має розширену мережу офісів свого підрозділу в США. Ця мережа охоплює тринадцять американських штатів. За повідомленням видання Business Insider, компанія приступила до поступового повернення своїх співробітників в офіси. У компанії вважають, що "немає ідеального часу для повернення в офіс", і необхідно адаптуватися до "новим нормам".

"Робота в офісі і особиста присутність необхідні для побудови соціальних зв'язків і успішної роботи компанії", - пояснив своє рішення генеральний директор американського офісу Стефан Ріндеркнех.

На думку Ріндеркнеха, "навіть невеликі жести, начебто кивків схвалення або короткого вітання", дуже важливі для побудови зв'язків і успішної роботи компанії.

За словами глави L'Orеal США, соціальну взаємодію необхідно для "професійного розвитку і зростання", а також для "психічного здоров'я та емоційного благополуччя" співробітників.

У компанії також підкреслили, що місткість офісів не буде перевищувати 50%, а співробітники, допущені до роботи в офісі, будуть працювати за змінним графіком.

У той же час, видання посилаючись на анонімне опитування співробітників компанії L'Orеal, пише, що не всі її працівники раді майбутнього повернення в офіси і боятися заразитися коронавирусной інфекцією в офісі.

L'Orеal управляє такими брендами, як Garnier, Lancоme і Urban Decay. В її американському підрозділі працює близько 11 тис. людина, офіси розташовані в 13 штатах.

Раніше повідомлялося, що журі присяжних федерального суду в штаті Делавер 12 серпня наказало французької косметичної компанії L'Oreal виплатити американському стартапу більше 91 мільйона доларів штрафу за крадіжку комерційної таємниці і порушення контракту і патентів.